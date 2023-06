Calciomercato Milan – Brahim Diaz al Real? In Spagna sono sicuri

Calciomercato Milan, Brahim Diaz torna al Real?

Il sito di As, fa il punto sul calciomercato del Real Madrid, parlando dei possibili acquisti dei blancos come Bellingham e Joselu. Non solo, il portale spagnolo, fa il punto anche sulla situazione e il futuro di Brahim Diaz. Il trequartista, si legge, dovrebbe tornare a casa base, per prendere il posto di Asensio, che ormai sembrerebbe destinato al PSG. Il Milan, quindi, potrebbe ritrovarsi senza il trequartista titolare di questa stagione: per questo i rossoneri, dovrebbero prendere Kamadaa parametro zero. Milan, accordo verbale per un bomber >>>