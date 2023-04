Calciomercato Milan – “L’indiscrezione: clamoroso scambio di prestiti”

Il Milan, nel prossimo calciomercato estivo, potrebbe costruire la nuova squadra anche utilizzando la fantasia oltre che il denaro contante

Nel prossimo calciomercato estivo il Milan avrà una missione ben precisa: innalzare il livello qualitativo dell'undici titolare di mister Stefano Pioli, cercando, però, al contempo, di avere delle seconde linee il cui valore dovrà essere in linea con quello di chi scenderà in campo con più continuità. Una situazione, questa, che nell'annata in corso troppo spesso non si è verificata, causando la perdita di punti sanguinosi in campionato.

Calciomercato Milan, quanto lavoro per Maldini e Massara! — Un gran lavoro, dunque, attenderà in tal senso Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo rossonero. I quali, a fronte di alcune, possibili cessioni (tra i principali indiziati annoveriamo Matteo Gabbia, Fodé Ballo-Touré, Yacine Adli, Ante Rebić e Divock Origi, nonché i portieri Ciprian Tătărușanu ed Antonio Mirante - in scadenza di contratto - e Sergiño Dest e Tiémoué Bakayoko, che non saranno riscattati), dovranno operare molto sul mercato in entrata.

Obiettivi prioritari, dunque, del Milan nel calciomercato di luglio e agosto saranno un difensore centrale e un terzino sinistro. Quindi un centrocampista centrale, un paio di elementi sulla trequarti ed almeno un centravanti. Per quanto riguarda l'attaccante centrale da affiancare ad Olivier Giroud - fresco di rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2024 - sono tanti i nomi seguiti in questo periodo dal club di Via Aldo Rossi.

Si va da Rasmus Højlund (Atalanta) a Folarin Balogun (Arsenal, oggi in prestito allo Stade de Reims), passando per Jonathan David (Lille), Victor Boniface (Union Saint-Gilloise) e João Pedro (Watford). C'è un nome, però, che potrebbe stuzzicare l'interesse di Maldini e Massara per tre motivi: è giovane, è italiano, ha tanta voglia di rivalsa per una stagione andata non proprio secondo le aspettative. E in più ha tanta voglia di tornare nel nostro campionato.

Scambio Scamacca-De Ketelaere? Entrambi hanno voglia di rivalsa — Stiamo parlando di Gianluca Scamacca, classe 1999, centravanti ex Sassuolo oggi al West Ham, il quale ha concluso anzitempo la sua prima stagione in Inghilterra per un intervento al ginocchio destro che lo fermerà fino a luglio. Con gli 'Hammers' ha segnato 8 gol in 27 partite totali ma, in estate, potrebbe lasciare Londra per far ritorno in Italia. Piace all'Inter, piace soprattutto alla Juventus (che lo vorrebbe in caso di partenza di Dušan Vlahović), ma il Milan continua a seguirlo con attenzione.

E secondo quanto riferito dai colleghi di 'TeleLombardia', in estate potrebbe persino arrivare in rossonero gratuitamente. O, per meglio dire, con uno scambio di prestiti che avrebbe del clamoroso. Ovvero, Scamacca al Milan e Charles De Ketelaere, reduce da una sua prima stagione rossonera pessima, che farebbe il percorso inverso per vestire la maglia 'claret & blue' della squadra londinese. Operazione possibile? Staremo a vedere se questa indiscrezione si trasformerà in trattativa tra le due società.