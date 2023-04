Calciomercato Milan – Piace Scamacca, ma attenzione alla Juventus

Gianluca Scamacca è un obiettivo di calciomercato di Milan, Inter e Juventus. La 'Vecchia Signora' lo prenderebbe al posto di Dušan Vlahović

Gianluca Scamacca, centravanti italiano del West Ham, è obiettivo di calciomercato di Milan, Inter e Juventus per la prossima stagione. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, però, sarebbe la 'Vecchia Signora' in pole position per assicurarsi le prestazioni del classe 1999 rispetto alle due contendenti meneghine.

Calciomercato - Tutte le big (Milan compreso) su Scamacca — Ad una condizione, ovvero che a fine stagioni venga ceduto Dušan Vlahović, il cui futuro è incerto. Un po' per l'interesse di molte squadre nella Liga e nella Premier League nei confronti del centravanti serbo; un po' perché non è ancora ben chiaro quale sarà il destino europeo della Juve nella stagione 2023-2024.

Qualora Vlahović dovesse lasciare Torino, quindi, la Juventus piomberebbe nuovamente su Scamacca, anche per bruciare la concorrenza di due pretendenti storiche quali Milan e Inter, entrambe, per altro, a caccia di un centravanti per l'annata ventura. La stagione di Scamacca in Inghilterra non è stata positiva (8 gol totali, solo 3 in campionato), ma ha dalla sua l'età e il tempo per riscattarsi.

Bianconeri in vantaggio sull'italiano. Ma quanto può costare? — La 'rosea', ad ogni modo, ha ricordato come il West Ham, per prendere Scamacca dal Sassuolo nell'estate 2022, abbia sborsato circa 40 milioni di euro. Quanti ne chiederanno, dunque, ora gli 'Hammers' per fare in modo che il bomber azzurro torni a giocare in Serie A? Milan, dalla Premier il sostituto di Kessié >>>