Calciomercato – Tema di oggi: Scamacca al Milan. Qual è la verità?

Le ultime news sul calciomercato del Milan: si parla molto di Gianluca Scamacca, anche se i quotidiani hanno idee diverse. Il punto

Salvatore Cantone

Al Milan sul calciomercato viene accostato con insistenza Gianluca Scamacca. Il club rossonero, infatti, cerca un grande attaccante indipendentemente dalla decisione di Zlatan Ibrahimovic di continuare o meno a giocare. Giovane, di grande talento, Scamacca ha tutte le caratteristiche per diventare un colpo importante per il Diavolo.

I quotidiani, però, hanno idee diverse. Secondo La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, il nome di Scamacca sarebbe quello più caldo. Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero e Giovanni Carnevali, amministratore delegato neroverde, hanno infatti concordato di incontrarsi dopo Pasqua per scendere nei dettagli della trattativa per il centravanti romano. Il club rossonero, per abbassare il prezzo di 40 milioni di euro, sarebbe offrire alcuni giovani interessanti come Lorenzo Colombo,Daniel Maldini, Marco Brescianini e Marco Nasti. La rosea, inoltre, parla di un interessamento per Hamed Junior Traore.

Il Corriere della Sera, invece, ha un'idea opposta. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il Milan si sarebbe già sfilato per Scamacca, visto che la richiesta di 40 milioni di euro è una cifra che il Diavolo non è disposto a spendere. Alfredo Pedulla, giornalista e noto esperto di mercato ha sempre parlato di un Inter in pole position per il centravanti: i contatti tra il club nerazzurro e il giocatore risalgono all'ottobre scorso. Alla fine Scamacca dovrebbe vestire la maglia nerazzurra

Ma come stanno veramente le cose? E' difficile effettivamente pensare che il Milan possa spendere 40 milioni per Scamacca. La proprietà ha sempre dimostrato in questi anni di stare molta attenta ai conti e spendere una cifra del genere non sembra propriamente una priorità, mettiamola cosi. Certo, se il Sassuolo dovesse abbassare il prezzo, accettando magari una contropartita tecnica, allora il discorso sarebbe diverso. A Maldini Scamacca piace, quindi non si può escludere nulla, ma il suo arrivo in rossonero resta complicato.

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI