Calciomercato Milan – Ibrahimovic dice basta? È tutto fatto per Origi

Divock Origi sarà un attaccante del Milan nel prossimo calciomercato estivo. Prenderà, forse anche numericamente, il posto dello svedese

Daniele Triolo

Divock Origi diventerà un attaccante del Milan nella prossima sessione estiva di calciomercato. E, molto probabilmente, prenderà il posto in rosa, anche numericamente, di Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe ritirarsi dal calcio giocato al termine dell'attuale stagione.

Ne hanno parlato 'Il Corriere dello Sport' e 'Tuttosport' oggi in edicola. Ibrahimovic, infatti, sarà costretto a fermarsi nuovamente ai box per un sovraccarico al ginocchio sinistro e salterà le prossime partite contro Genoa, Inter e Lazio tra Serie A e Coppa Italia.

Zlatan, presumibilmente, rientrerà per Milan-Fiorentina di inizio maggio e cercherà di dare il suo contributo nella lotta Scudetto per il rush finale della stagione 2021-2022. I dubbi, però, per l'annata successiva permangono: fisicamente, infatti, non riesce più a fornire adeguate garanzie ed anche quando c'è, spesso, il suo minutaggio è ridotto.

Ecco perché il Milan, in vista del prossimo calciomercato estivo, si era mosso per tempo 'bloccando' Origi, centravanti belga classe 1995 in scadenza di contratto con il Liverpool. Tanto per il quotidiano romano quanto per quello torinese, di fatto, il Diavolo ha già trovato un'intesa con l'ex Lille e Wolfsburg, che arriverà a Milanello a parametro zero.

Il giocatore, autore di 40 reti in 171 partite con i 'Reds' (in molte di queste, però, è sceso in campo solo per spezzoni di gara, quindi vanta una media-gol non indifferente), ha detto sì al Diavolo per un contratto triennale, quindi fino al 30 giugno 2025, con opzione per una quarta stagione. Il suo stipendio sarà di 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Milan, alternativa di lusso a Sanches! Le ultime news di mercato >>>

