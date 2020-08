Calciomercato Milan – Sassuolo su Pobega: stop dei rossoneri

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto rivelato da ‘Il Resto del Carlino‘, il Sassuolo è alla ricerca di un centrocampista per la prossima stagione ed avrebbe messo nel mirino Tommaso Pobega e Godfried Donsah.

La strada per arrivare a Pobega, però, appare in salita, giacché il Milan, proprietario del cartellino del biondo mediano, vorrebbe trattenerlo in rossonero, vista l’ottima stagione vissuta da Pobega in Serie B con il Pordenone.

Più facile, per i neroverdi, arrivare invece a Donsah, che rientra al Bologna dopo il prestito ai belgi del Cercle Brugge. LE ULTIME NEWS SUL POSSIBILE RITORNO IN ROSSONERO DI GERARD DEULOFEU >>>