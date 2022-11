Calciomercato Milan – Sarr idea per gennaio, poco spazio al Tottenham

Il Milan starebbe valutando di affondare il colpo nel mercato di gennaio per un talento che non trova spazio al Tottenham, Pape Matar Sarr

Mancano solo poche ore all'inizio dell'evento sportivo probabilmente più atteso dell'anno, il Mondiale di Qatar 2022; la competizione iridata, si sa, spesso è un'ottima vetrina tanto per i giocatori, che si possono mettere in mostra, quanto per i club in cui militano, che sperano in una crescita del loro valore.