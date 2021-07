Calciomercato Milan – Sampdoria su Hauge: contropartita per Damsgaard?

Anche la Sampdoria su Jens Petter Hauge. L'esterno d'attacco del Milan potrebbe lasciare i rossoneri in questa sessione di calciomercato

Jens Petter Hauge è l'ultima idea della Sampdoria per questa sessione di calciomercato . Il giovane norvegese potrebbe lasciare il Milan e i blucerchiati sono interessati. Non solo la squadra genovese, però, sul talento classe '99. Su Hauge, infatti, c'è da tempo il Wolfsburg , come riporta il 'Corriere dello Sport'. La richiesta del Milan è chiara: 15 milioni di euro per lasciar partire Hauge. Ma sull'asse Genova-Milano potrebbero esserci novità a breve.

Come noto, ai rossoneri piace Mikkel Damsgaard, fantasista danese che si sta mettendo in mostra anche agli Europei. L'intenzione del Milan è quella di non partecipare ad un'asta con altri club. Per questo sta pensando di inserire nella trattativa qualche contropartita per abbassare le pretese dalla Sampdoria. Una di queste potrebbe essere Andrea Conti, appena rientrato dal prestito al Parma. Ma attenzione anche a Hauge.