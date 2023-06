Calciomercato Milan – Torna di moda il nome di Samardzic per la trequarti

In casa Milan, in vista della prossima sessione di calciomercato, torna di moda il nome di Lazar Samardzic per la trequarti

La partenza di Brahim Diaz, che il Milan avrebbe voluto tenere dopo l'ottima stagione disputata, ha aperto una voragine sulla trequarti rossonera. Charles De Ketelaere ha faticato parecchio in questa sua prima annata con il Diavolo e potrebbe essere necessario un ulteriore innesto. Anche perché se il belga dovesse incappare in un altro campionato come l'ultimo il club di via Aldo Rossi si troverebbe scoperto.