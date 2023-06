Calciomercato Milan – Samardzic, ritorno di fiamma: la situazione

Lazar Samardzic torna ad essere un obiettivo del Milan per questo calciomercato estivo. Ecco le ultime notizie sul fantasista tedesco

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come Lazar Samardzic sia tornato ad essere un obiettivo del Milan per il calciomercato estivo. Il Diavolo già lo aveva monitorato la scorsa estate, prima che Paolo Maldini e Frederic Massara virassero - con decisione - su Charles De Ketelaere.