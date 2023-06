Calciomercato Milan – Occasione a centrocampo: Furlani tenta il colpo

La stagione 2022-2023 del Milan si è chiusa con molte lacrime: il saluto a Zlatan Ibrahimović, ritiratosi dal calcio giocato. Poi l'addio a Paolo Maldini e Frederic Massara, che hanno concluso il loro rapporto con il club di Via Aldo Rossi. In questi giorni, poi, a rendere ancora più amaro il tutto, la morte di Silvio Berlusconi, per oltre trent'anni proprietario del Milan che, sotto la sua gestione, era diventato il club maggiormente dominante in Italia, in Europa e nel mondo. I tifosi sperano che il mercato possa regalare loro almeno qualche gioia.