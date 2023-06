Calciomercato Milan – Che intreccio con la Salernitana! Ecco i nomi

Il Milan si prepara per un calciomercato movimentato in cui ci potrebbero essere ulteriori cessioni oltre a quella di Tonali. Come riportato da calciomercato.com ci potrebbe essere un interesse della Salernitana per alcuni calciatori del Milan. Si parla di Yacine Adli, Lorenzo Colombo, Daniel Maldini, Matteo Gabbia e Marco Brescianini. Il club campana si sarebbe mosso alla ricerca di informazioni sui seguenti calciatori. Vedremo se si muoveranno in questa sessioni di calciomercato. Adli non ha praticamente giocato con la maglia rossonero. Anche Gabbia ha visto poco il campo in questa stagione. Gli altri rientrano da prestiti e potrebbero ripartire subito. LEGGI ANCHE: PM NEWS - Milan, Thuram sceglie la corte dell'Inter