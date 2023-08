Calciomercato Milan – Saelemaekers richiesto in Premier League: le news

Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, potrebbe andare via in questo calciomercato estivo. Ecco chi lo cerca in Inghilterra ...

A volte anche le trattative che sembrano impossibili possono avere una svolta che lascia tutti sorpresi. Una di queste potrebbe essere quella che allontanerebbe Alexis Saelemaekers per la cifra di 10-15 milioni. L'offerta, secondo alcuni rumor di calciomercato, potrebbe arrivare dal Wolverhampton che è stato il primo a muoversi per provare a prendere l'esterno del Milan. I rossoneri hanno una rosa troppo ampia che deve essere parzialmente sfoltita prima della prossima stagione.

Calciomercato Milan, il Wolverhampton fa sul serio per Saelemaekers

La recente storia al Milan di Saelemaekers si esprime in 140 presenze e 10 reti da quando il classe '99 ex Anderlecht si trasferì a Milanello. Qui infatti è iniziata la pagina più importante della sua carriera calcistica. Il percorso non è sempre stato in discesa e dissestato anzi spesso ci sono stati ostacoli e problemi che hanno impedito al belga di imporsi nella squadra di Stefano Pioli con uno sviluppo rapido e netto.