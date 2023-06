Calciomercato Milan – Saelemaekers in uscita: piace all’estero

Alexis Saelemakers potrebbe dire addio al Milan in questa sessione di calciomercato estivo. Come riportato da Daniele Longo di calciomercato.com, l'esterno belga sembra abbia palesato non poca delusione per lo scarso minutaggio nel corso di questa stagione voluto da Stefano Pioli. Una mancata serenità unita al probabile arrivo di un'ala destra dal mercato, potrebbe spingere il classe'99 a cercare fortuna altrove per avere maggiori possibilità di un posto da titolare.