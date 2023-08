Calciomercato Milan – Saelemaekers piace in Spagna: due club su di lui

Alexis Saelemaekers, esterno belga del Milan, avrebbe mercato in Spagna, con due club della massima lega iberica interessati a lui

Tra i giocatori che il Milan ritiene fuori dal progetto e per i quali, quindi, sarebbe disposto ad ascoltare offerte, c'è anche Alexis Saelemaekers . Il belga è stato messo ai margini dal tecnico Stefano Pioli soprattutto a seguito dell'arrivo di Samuel Chukwueze e Christian Pulisic .

Secondo quanto riferito da 'TMW' il belga avrebbe mercato soprattutto in Spagna. Sulle sue tracce, infatti, si sarebbero messi ben due club che militano nella massima lega iberica. Alexis Saelemaekers sarebbe finito nel mirino del Villarreal e del Betis Siviglia, sebbene ancora non sia giunta alcuna offerta ufficiale.