La Roma vorrebbe riscattare presto Alexis Saelemaekers dal Milan. L'esterno belga è in giallorosso solo in prestito secco fino a fine stagione, così come Abraham al Milan. Il destino dell'esterno rossonero non dovrebbe essere legato strettamente a quello dell'attaccante inglese. Tra accordi, rilanci e non solo. Ecco le ultime novità.