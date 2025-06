Le ultime notizie in merito le hanno fornite i colleghi di 'FussballEuropa'. Secondo quanto riferito, infatti, negli scorsi giorni l'Eintracht Francoforte avrebbe chiesto informazioni al Milan per Alexis Saelemaekers. Al momento non ci sarebbe una trattativa in corso, ma semplicemente il DS Markus Krösche avrebbe sondato il terreno per capire la fattibilità dell'operazione. Il club rossonero, si legge, avrebbe intenzione di mandarlo via, cedendolo per una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro. Non solo, perché ci sarebbero altre società di Bundesliga, non meglio identificate, ad essersi fatte avanti.