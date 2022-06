Calciomercato Milan – In vendita Saelemaekers e Rebic: prezzo fissato

Alexis Saelemaekers e/o Ante Rebic potrebbero lasciare il Milan nel calciomercato estivo. Dalle loro cessioni il tesoretto per gli acquisti?

Daniele Triolo

Alexis Saelemaekers ed Ante Rebic possono lasciare il Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Uno solo o anche tutti e due. Lo ha riferito il collega Claudio Raimondi nel tg sportivo odierno di 'SportMediaset'.

Saelemaekers, dopo il riscatto di Junior Messias, è chiuso nel ruolo di esterno destro d'attacco del 4-2-3-1 di mister Stefano Pioli. Oltretutto, il Milan vuole fare un acquisto in quella zona di campo.

Calciomercato Milan, sacrificati Saelemaekers e Rebic?

Motivo per cui a 'Casa Milan' stanno valutando le offerte che, già in questi giorni, stanno pervenendo dalla Liga spagnola per l'ex Anderlecht. Per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, può andare via.

Stesso discorso per Rebic, non più intoccabile per Pioli dopo l'esplosione di Rafael Leão. Da 'falso nueve', ruolo in cui ha giocato spesso nella passata stagione, poi, sarà chiuso da Olivier Giroud e Divock Origi. Senza contare che tornerà anche Zlatan Ibrahimovic.

Per 20 milioni di euro, dunque, anche il croato, che piace molto in Bundesliga, può lasciare Milano. Ma non è tutto. Piazzando, infatti, Samu Castillejo (piace al Valencia di Gennaro Gattuso), Mattia Caldara (lo vuole l'Empoli di Paolo Zanetti, che lo ha allenato a Venezia), Fodé Ballo-Touré (interessa al Trabzonspor), il Diavolo potrebbe incamerare altri soldi.

Per 'SportMediaset', a conti fatti, il Milan avrebbe un tesoretto di 55 milioni di euro circa (andrà conteggiata anche la cessione a titolo definitivo di Léo Duarte all'İstanbul Başakşehir) per dare l'assalto ai suoi obiettivi in entrata. Milan, budget scarso per il mercato? La strategia di Maldini e Massara >>>