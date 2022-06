Calciomercato Milan – Origi, un’altra settimana per vestire rossonero

Divock Origi, rinforzo del Milan nel calciomercato estivo, arriverà per visite mediche e firma con qualche giorno in più del previsto

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha parlato di Divock Origi, che sarà un rinforzo del Milan in questo calciomercato estivo. Si è congedato, con tutti gli onori, dal Liverpool dopo tanti anni di militanza con i 'Reds' ed ora è pronto per iniziare la sua avventura in maglia rossonera.