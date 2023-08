Calciomercato Milan – Saelemaekers in uscita, ma non ha offerte

Può portare in dote al Diavolo qualche milione

Saelemaekers, infatti, ha 24 anni appena compiuti, esperienza in una grande, capacità di giocare in un paio di ruoli. Non sarà un giocatore di prima fascia ma può essere un prospetto valido per molte compagini. E per il Milan può portare qualche milione di euro, che non guasta ai fini del finanziamento di ulteriori colpi in entrata. Lukaku-Milan, pista viva: i retroscena >>>