Calciomercato Milan – Ciao Saelemaekers: è fatta con il Bologna

Alexis Saelemaekers lascia il Milan per il Bologna in questo calciomercato estivo. Operazione in prestito con diritto di riscatto

Come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, è in dirittura d'arrivo la trattativa per il trasferimento di Alexis Saelemaekers dal Milan al Bologna in questa sessione estiva di calciomercato. L'esterno destro belga, classe 1999, giunto al Milan nel gennaio 2020 e pagato, complessivamente, dai rossoneri 7,65 milioni di euro all'Anderlecht, ha deciso di restare nel campionato italiano nonostante il Betis, in Spagna, gli offrisse un ingaggio più ricco e la vetrina delle coppe europee.