Calciomercato Milan – Saelemaekers e quel retroscena con la Bundesliga

Il Milan al rientro post Mondiali, dovrebbe ritrovare vari protagonisti della cavalcata Scudetto. Tra questi anche Alexis Saelemaekers. Il suo rientro potrebbe essere fondamentale per Stefano Pioli, specialmente se dal calciomercato non dovesse arrivare nessuno in quel ruolo. Infatti, nonostante le continue voci su Hakim Ziyech, non è detto che il lavoro di Paolo Maldini e Frederic Massara si concentri sull'esterno destro offensivo. I rossoneri avranno bisogno di rinforzi anche in altri ruoli. Il belga, invece, è stato protagonista di un curioso retroscena.