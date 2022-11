Mercato Milan – Dall’Inghilterra: Ziyech vicino in prestito

Il Milan ha giocato una prima parte di stagione a un buon livello. Nonostante questo il Napoli si trova a + 8 in campionato e i rossoneri dovranno cercare la rimonta. Per fare ciò, nel prossimo calciomercato, potrebbero arrivare dei profili interessanti per migliorare la squadra. Un ruolo che ha faticato è quello dell'esterno destro. Per questo Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero sondare il mercato proprio alla ricerca per quel ruolo. Un nome che potrebbe tornare in auge è quello di Hakim Ziyech, calciatore del Chelsea.