Milan, Costacurta: “Leao? C’è un limite a tutto. Io lo darei via a gennaio”

Sul Milan : "Per me è stata la migliore squadra del 2022, hanno vinto un campionato davvero meritato".

Su Pioli: "Mi ricordo quando arrivò nell'ottobre 2019 cosa si diceva di lui, che non avesse mai vinto il campionato che era per alcuni un limite per guidare una squadra come il Milan. Ha fatto il suo percorso, è cresciuto e per questo lo scelgo come il personaggio dello Scudetto"