Mercato Milan – Esterno destro, che occasione dalla Serie A! È in rottura

Con il Mondiale in pieno svolgimento la questione campo è ancora lontana per il Milan, che riprenderà il suo cammino in Serie A giorno 4 gennaio nel match contro la Salernitana. Questa pausa può servire tanto soprattutto per quanto riguarda i rinnovi e per fiutare eventuali occasioni di calciomercato. Come noto la firma di Ismael Bennacer è molto più semplice da raggiungere, mentre per Rafael Leao il discorso resta complicato. Il ritiro a Dubai servirà a Paolo Maldini e Frederic Massara per schiarirsi le idee prima di entrare nel vivo delle trattative.