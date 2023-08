Calciomercato Milan – Novità sulla formula per Saelemaekers al Bologna

A questo proposito sono arrivate ulteriori novità da Nicolò Schira. L'esperto di calciomercato, attraverso il proprio profilo 'Twitter', ha spiegato come il belga sia ad un passo dal Bologna in prestito con diritto di riscatto, sebbene il Milan voglia inserire l'obbligo a determinate condizioni. Intanto, come già anticipato, Alexis Saelemaekers avrebbe già concordato i termini personali con i rossoblù in mattinata. LEGGI ANCHE: Milan, tutta la verità su Taremi >>>