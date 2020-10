Calciomercato Milan – Rüdiger possibile in prestito. Ma che ingaggio …

Calciomercato Milan: Rüdiger, ingaggio da top player

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Nel caso in cui saltasse la trattativa con lo Schalke 04 per Ozan Kabak, il Milan potrebbe prendere Antonio Rüdiger per rinforzare la propria difesa. Il difensore centrale tedesco, classe 1993, è infatti in uscita dal Chelsea e, secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, avrebbe già detto di sì all’ipotesi Milan. Rüdiger, per due stagioni nella Roma, infatti, sarebbe contento di poter tornare a giocare in Italia. Ed i ‘Blues‘, oltretutto, potrebbero liberarlo in prestito secco. Il problema, nella trattativa tra Milan e Rüdiger, è trovare un’intesa sull’ingaggio. A Londra, infatti, il calciatore percepisce ben 5 milioni di euro netti l’anno. Dunque, le due società (che non hanno mai trovato un accordo su Tiémoué Bakayoko, poi finito al Napoli), dovranno decidere quale percentuale di stipendio sarà a carico dal Milan e quale, invece, a carico dei londinesi. Ore concitate di calciomercato per il Milan! LEGGI QUI UN INTERESSANTE RETROSCENA SU RÜDIGER >>>