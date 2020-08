Calciomercato Milan – Rossoneri su Boga: la contropartita per il Sassuolo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo del Milan, seguono, da tempo, Jérémie Boga, classe 1997, esterno offensivo francese del Sassuolo che, in questa stagione, è esploso con la squadra di Roberto De Zerbi.

Lo ‘score‘ stagionale di Boga, ex Chelsea, recita, infatti: 11 gol e 4 assist in 35 gare tra Serie A e Coppa Italia. L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha più volte ribadito come il club emiliano voglia trattenere Boga in neroverde. Aggiungendo anche, però, come tanto dipenda anche dalle offerte che arriveranno per lui.

Il Milan, che aveva lasciato cadere la pista Boga vista la rivoluzione che si preannunciava con l’arrivo di Ralf Rangnick, adesso, con la conferma in dirigenza di Maldini e Massara, tornerà a bussare alla porta del Sassuolo per il calciatore di origini ivoriane. Per Boga, che piace anche a Napoli ed Atalanta, d’altronde, il Milan ha un’importante carta da giocarsi.

Secondo quanto riferito, infatti, da ‘SerieBNews.com‘, il Milan sarebbe pronto ad inserire il cartellino di Tommaso Pobega, centrocampista oggi in prestito al Pordenone, nella trattativa per portare Boga alla corte di Stefano Pioli. ECCO LE DUE UNICHE RICHIESTE DI PIOLI SUL MERCATO PER L’ESTATE >>>

