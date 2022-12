Calciomercato Milan – Pellegatti: “Per Ronaldo mi dicono che non c’è nulla”

Milan, le parole di Carlo Pellegatti su Cristiano Ronaldo

"Ieri ho assistito a un dibattito perché è tornata di moda l'indiscrezione di un Mendes che insisterebbe col Milan per quello che riguarda Cristiano Ronaldo. Le chance che il portoghese venga al Milan sono le stesse che il prossimo anno io vinca l'Arc de Triomphe a Parigi. Io sono sicuro di non vincerlo, come sono sicuro per Ronaldo".