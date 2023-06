Calciomercato Milan – Accordo con Romero? In attesa di Guler

Un calciomercato che potrebbe essere molto movimentato. Il Milan avrà bisogno di alcuni rinforzi per migliorare i risultati della scorsa stagione, che hanno dimostrato come la rosa rossonera sia troppo corta per fare bene su più competizioni. Con l'addio di Brahim Diaz, il Milan dovrà lavorare sulla trequarti. Oltre a Kamada, il Diavolo potrebbe lavorare su altre due piste. Ecco le ultime novità.

Calciomercato Milan, bloccato Romero?

Come riportato da calciomercato.com, il Milan non molla la pista Guler e prosegue il lavoro di Moncada e Furlani. La dirigenza rossonera avrebbe bloccato Luka Romero. Il Milan e l'entourage del classe 2004 avrebbero raggiunto una condivisione totale sulle cifre dell'eventuale contratto e chiudere un accordo in tempi brevi non sarebbe un problema. Ma le attenzioni principali sarebbero su Guler: una trattativa che sarebbe comunque complessa. Vedremo se il Milan riuscirà a chiudere queste due operazioni di calciomercato. LEGGI ANCHE:Calciomercato Milan – Chi è Guler: ruolo, dati e skills