Calciomercato Milan – Romero delude? Ecco la possibile soluzione

Luka Romero è stato un investimento a lunga durata per il Milan. Stefano Pioli avrebbe la massima fiducia nel ragazzo, ma il calciatore, al momento, ha il posto chiuso da Pulisic e Chukwueze. L'ex giocatore della Lazio è stato impiegato poco dai rossoneri, nonostante i tanti infortuni in rosa. Il fantasista non ha fatto vedere molto sul campo. Ecco una possibile novità sul suo futuro.