Calciomercato Milan – Romero saluta la Lazio sui social

Luka Romero è pronto a firmato il contratto con il Milan come colpo di calciomercato. Il ragazzo ha salutato la Lazio sui social

Il Milan è pronto a chiudere un'altra operazione di calciomercato. Luka Romero, giovane jolly offensivo, dovrebbe unirsi ai rossoneri tra pochi giorni a parametro zero. L'argentino ha voluto salutare la sua ormai ex sqaudra. Ecco il suo messaggio su Instagram per la Lazio e i tifosi biancocelesti.