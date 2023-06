Calciomercato Milan – Tutto fatto per Romero: visite il 7 luglio

Il Milan entra nel vivo del calciomercato e inizia a mettere a segno i primi colpi. Dopo l'ufficialità di Sportiello e l'arrivo a Milano di Loftus-Cheek, anche Romero dovrebbe presto diventare rossonero. Gianluca Di Marzio su Sky Sport 24 a Calciomercato - L'Originale ha parlato dell'accordo raggiunto questo pomeriggio tra Furlani e Ramadani per Luka Romero, in arrivo a parametro zero dopo due stagioni alla Lazio. Secondo quanto riportato, il giocatore dovrebbe essere a Milano il 7 luglio per le visite mediche. L'argentino potrebbe presto diventare un'opzione dell'attacco di Stefano Pioli. LEGGI ANCHE: Milan, Ruben Loftus-Cheek arrivato a Linate