Calciomercato Milan – Romero ad un passo dal Diavolo: le ultime news

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il primo acquisto del Milan in questo calciomercato estivo possa essere giovane, così come piace ai proprietari di RedBird. Infatti è possibile, nei prossimi giorni, una chiusura della trattativa per Luka Romero, classe 2004, esterno offensivo argentino, ma nato in Messico ed in possesso del passaporto spagnolo.