Calciomercato Milan – Intesa vicina con Romero: tutti i dettagli

L'intesa su stipendio e durata del contratto erano definiti. Lo scoglio della quota da destinare all'entourage, però, non è stato superato. Romero, dunque, si è reso disponibile per il calciomercato estivo a parametro zero: il Milan ha fiutato l'affare, mettendo la freccia su tutti i club spagnoli interessati.

Il giocatore cerca una svolta nella sua carriera: Diavolo pronto — Definito il 'nuovo Messi', Romero, classe 2004, con Maurizio Sarri non è riuscito a giocare con continuità e, pertanto, a far vedere le qualità di cui dispone. In stagione, ha disputato appena 277' in 12 presenze tra Serie A, Europa League, Conference League e Coppa Italia. Al suo attivo, però, un gol da tre punti in campionato in occasione di Lazio-Monza 1-0.

Adesso Romero è alla ricerca di una svolta nella sua carriera e il Milan, su di lui, ha intenzioni serie. Vuole chiudere in fretta l'affare, garantendo al calciatore la stessa cifra che gli aveva promesso la Lazio nel nuovo contratto: 800mila euro netti a stagione. Non è esclusa, però, l'opzione di una partenza in prestito una volta conclusa l'operazione. Mercato Milan, tutti gli obiettivi di Furlani >>>