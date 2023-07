Calciomercato Milan – Romano: “Martedì le visite mediche di Reijnders”

Il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha rivelato come Tijjani Reijnders dovrebbe svolgere le visite con il Milan martedì prossimo

Dopo quattro colpi ufficializzati nei primi 15 giorni della sessione estiva di calciomercato, il Milan potrebbe presto accogliere anche il quinto. Nella giornata odierna il Diavolo e l'AZ Alkmaar avrebbero raggiunto un accordo definitivo per il passaggio di Tijjani Reijnders in rossonero, come confermato dallo stesso direttore sportivo degli olandesi Max Huiberts.