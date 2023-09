Calciomercato Milan – Romano: “Origi, cifre e dettagli della cessione”

Non rientrava più nei piani tecnici del Milan che, per tutta l'estate, ha cercato di piazzare Origi ovunque. Alla fine, il Forest è arrivato in soccorso dei rossoneri, portando il giocatore belga alla corte del manager Steve Cooper. Il giornalista sportivo Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha fornito gli aggiornamenti su cifre e dettagli della cessione di Origi dal Milan al Nottingham Forest nell'ultima finestra di calciomercato in un post pubblicato sul suo account ufficiale su 'Twitter'.

"Origi ha completato tutti i passaggi formali per il suo trasferimento al Nottingham Forest con la presentazione allo stadio", ha sottolineato Romano il quale ha anche pubblicato una foto in cui si vede Origi indossare la maglia rosso Garibaldi con il numero 27. Il calciatore si è trasferito con la formula del prestito con diritto di riscatto (non obbligatorio) fissato a 4,5 milioni di euro. Il club inglese pagherà tutto l'ingaggio di Origi, pari a 4 milioni di euro netti, per la stagione 2023-2024. Milan, sarà lui il prossimo bomber? Le ultime news >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.