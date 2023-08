Procede spedita verso la chiusura, ormai, la trattativa per il trasferimento di Charles De Ketelaere dal Milan all'Atalanta in questo calciomercato estivo. Il fantasista belga, classe 2001, finirà in nerazzurro in prestito oneroso (3 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 23 milioni di euro.