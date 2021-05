Calciomercato Milan – Romagnoli, quale futuro? Le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Alessio Romagnoli, difensore e capitano rossonero, non è così sicuro di restare a Milano

In questo calciomercato estivo il Milan dovrà valutare che cosa fare con Alessio Romagnoli . Il difensore e capitano rossonero, classe 1995, andrà infatti in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2022 . Pertanto, durante questi mesi, il Diavolo è chiamato ad una decisione importante, al fine di evitare un nuovo caso Gigio Donnarumma : o rinnova il contratto o sarà ceduto al miglior offerente.

La Juventus, come riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, tiene sotto osservazione il capitano del Milan. Romagnoli, che ha chiuso la stagione in maniera malinconica, scavalcato nelle gerarchie rossonere da Fikayo Tomori, ha anche capito una cosa. Ovvero che il Milan, nell'annata che verrà, intende valorizzare, in difesa, due prospetti come il terzino destro Pierre Kalulu ed il centrale Matteo Gabbia.