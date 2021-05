Clamoroso: ecco la proposta di Raiola alla Juventus per Donnarumma

Gianluigi 'Gigio' Donnarumma andrà alla Juventus? Il suo agente, Mino Raiola, le sta provando tutte per portarlo in bianconero

Daniele Triolo

Ha del clamoroso quanto sta succedendo intorno a Gianluigi 'Gigio' Donnarumma. Il quale, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, sarebbe molto triste in questi giorni. Donnarumma ha infatti rifiutato un contratto di cinque anni, a 8 milioni di euro netti a stagione, offerto dal Milan per il rinnovo. Questo dietro suggerimento del suo agente, Mino Raiola.

Un Raiola che, per mesi, ha millantato di avere in mano un'offerta della Juventus, per Donnarumma, di 10 milioni di euro netti a stagione. Ora, però, saltato il suo amico Fabio Paratici in dirigenza e tornato Massimiliano Allegri in panchina, estimatore di Wojciech Szczesny, il bluff è stato scoperto.

La Juventus, secondo il 'CorSport', ha smesso di farsi sentire con Raiola per Donnarumma. Al punto che l'agente ha fatto inviare dai suoi collaboratori una mail al club bianconero per informare come il ragazzo sia disponibile ad accettare anche uno stipendio di 6 milioni di euro netti l'anno, ovvero quanto prendeva al Milan.

Questo perché Raiola comincia a temere che Donnarumma possa restare senza squadra. Cedere Szczesny, sotto contratto fino al 30 giugno 2024 per 6,5 milioni di euro netti a stagione (più 2,5 all'agente), non rientra nei piani della nuova dirigenza della Juventus. E perché le altre pretendenti, Barcellona e PSG, si trovano in situazioni analoghe con Marc-André ter Stegen e Keylor Navas. Milan, parte l'assalto a de Paul: le ultime news >>>