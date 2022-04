Calciomercato Milan – Romagnoli-Lazio, affare ad alta tensione

Alessio Romagnoli lascerà il Milan a zero nel calciomercato estivo. Andrà alla Lazio? Possibile. Intanto ieri smentita social su alcune frasi

Daniele Triolo

Alessio Romagnoli, difensore e capitano del Milan, lascerà i rossoneri nel prossimo calciomercato estivo. Il divorzio tra il Diavolo ed il suo numero 13, in rossonero dall'estate 2015, sembra essere ormai assodato secondo 'Tuttosport' oggi in edicola. Si è interrotta, infatti, da tempo la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Oltretutto, Romagnoli non gioca da due mesi, scavalcato da Pierre Kalulu nelle gerarchie del tecnico Stefano Pioli.

Nonostante ciò, Romagnoli è stato tra i più attivi nel festeggiare Sandro Tonali al gol decisivo di Lazio-Milan 1-2 di domenica scorsa. A proposito di Lazio: proprio la squadra biancoceleste, per la quale Romagnoli non ha mai fatto mistero di fare il tifo, dovrebbe rappresentare la sua prossima destinazione. Ieri il quotidiano 'Il Messaggero' aveva riportato una frase che Romagnoli avrebbe detto ad alcuni tifosi laziali dopo il match dello stadio 'Olimpico': "Fosse per me verrei anche domani".

Lo stesso calciatore del Milan, però, in una storia pubblicata sul suo account ufficiale su 'Instagram', ha smentito categoricamente di aver rilasciato tali affermazioni. Una cosa è certa: lui, malgrado il contratto in scadenza e la possibilità, sempre più certa, di andare via dal prossimo 1° luglio, sta partecipando con grande passione ed entusiasmo alla lotta rossonera per lo Scudetto. Ed è pronto a farsi trovare anche in campo, se e quando Pioli lo chiamerà in causa.

La trattativa di calciomercato con la Lazio sembra essersi raffreddata. Se non dovesse andare in porto, secondo il quotidiano torinese, è perché Claudio Lotito, Presidente biancoceleste, avrà cambiato idea sul proseguire nei negoziati per l'arrivo di Romagnoli nella Capitale. Che sia Lazio o un'altra squadra, ad ogni modo, è irrilevante. Sono gli ultimi giorni di Romagnoli con il Diavolo: ma tutti, fino alla fine, da vero professionista. Milan, non solo Sanches: ecco il 'piano B'! Le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI