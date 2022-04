Mercato Milan, Romagnoli smentisce la frase sulla Lazio: le sue parole

Romagnoli, capitano del Milan al centro di voci di mercato, ha smentito delle parole che gli erano state attribuite oggi.

Domenica sera il Milan ha battuto la Lazio , squadra che sul mercato potrebbe assicurarsi il capitano rossonero Alessio Romagnoli , in scadenza di contratto. Il difensore classe 1995 probabilmente non rinnoverà con il Milan e sta cercando un accordo per trasferirsi in biancoceleste. Non ha mai nascosto il proprio tifo laziale, ma è sempre stato un grande professionista e un grande capitano nel Milan, dando sempre tutto e comportandosi sempre in modo esemplare.

Ecco perché ha voluto smentire immediatamente e in modo deciso le frasi che Il Messaggero oggi gli aveva attribuito. Secondo il quotidiano romano, Romagnoli avrebbe detto ad alcuni tifosi che se fosse per lui andrebbe immediatamente alla Lazio, ma a quanto pare questa frase Romagnoli non l'ha mai detta. Il capitano rossonero ha dunque chiarito così con una storia sui social: "Il Messaggero questa mattina mi ha attribuito questa frase sulla Lazio: "Fosse per me verrei pure domani". Non comprendo come un quotidiano possa inventare, dal nulla e senza rispetto, una frase del genere". Non solo Romagnoli smentisce, quindi. Parla anche di rispetto, probabilmente nei confronti del Milan e del finale di stagione. Queste, intanto, le notizie più importanti della giornata di oggi >>>