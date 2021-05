Calciomercato Milan – Romagnoli in bilico: Juventus pronta ad inserirsi

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Alessio Romagnoli, capitano rossonero, andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2022

'Tuttosport', parlando del calciomercato del Milan, ha analizzato la situazione di Alessio Romagnoli. Il capitano rossonero, classe 1995, al Milan dall'estate 2015, andrà infatti in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2022. E, come noto, sulle sue tracce in Serie A c'è la Juventus, pronta ad investire su di lui per farne l'erede di Giorgio Chiellini.

La società bianconera apprezza molto Romagnoli per le sue doti tecniche. Ma anche perché rientra in quel 'filone di italianità' che è un valore sempre tenuto in ampia considerazione dal club di Corso Galileo Ferraris. Ma, al momento, ha evidenziato il quotidiano torinese, non c'è stato ancora alcun passo concreto della Juventus nei confronti del capitano del Diavolo.

Oggi, nel Milan, Romagnoli vive una situazione strana per uno che porta la fascia al braccio. Deve, infatti, sgomitare per riconquistare il posto da titolare perso per l'esplosione di Fikayo Tomori, che il Milan ha prelevato nello scorso gennaio in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea.

Si capirà in queste ore se Romagnoli giocherà o meno, ironia della sorte, Juventus-Milan di domani sera all'Allianz Stadium. Intanto, però, l'ex Sampdoria e Roma, spinto da una reazione d'orgoglio, si sta allenando benissimo in settimana a Milanello per provare a ristabilire le gerarchie iniziali.

Senza dimenticare che, tra poco più di un mese, ci sono i Campionati Europei e Romagnoli è anche alla ricerca di un posto al sole nella Nazionale Italiana del Commissario Tecnico Roberto Mancini. Stimoli importanti, per il numero 13 rossonero, che, allo 'Stadium', ha sempre sofferto, per esempio, la verve di Paulo Dybala.

Attualmente Romagnoli percepisce 3,5 milioni di euro e, per il rinnovo del suo contratto, il suo agente, Mino Raiola, non intende scendere sotto i 5 milioni di euro netti a stagione. La volontà del ragazzo è quella di restare al Milan. Ma la sensazione è che la domanda dovrà scendere rispetto l'offerta proposta.

A meno che, nella prossima estate di calciomercato, il Milan non riceva una proposta per Romagnoli che soddisfi tanto il club quanto il ragazzo. A quel punto le strade potrebbero anche dividersi. Se il Milan non dovesse sparare troppo alto, la Juventus potrebbe essere dunque una soluzione per il giocatore. Molto, però, dipenderà anche dal destino Champions di entrambe le squadre. Importanti novità sul futuro di Gigio Donnarumma: le ultime news >>>