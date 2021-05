Calciomercato Milan – Tomori, riscatto legato alla Champions: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Fikayo Tomori, giunto in prestito dal Chelsea, può restare a Milano sborsando ben 28 milioni

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport', parlando del calciomercato del Milan, ha analizzato la situazione di Fikayo Tomori, classe 1997, difensore centrale canadese (ma naturalizzato inglese) che il Diavolo ha rilevato dal Chelsea nello scorso gennaio. Tomori è giunto in Italia con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro.

La 'rosea' ha evidenziato come, in caso di una qualificazione del Milan alla prossima edizione della Champions League, il riscatto del suo cartellino a titolo definitivo diventerebbe un'operazione automatica. Tomori, infatti, ha convinto tutti in casa rossonera e c'è immutata stima nei suoi confronti nonostante qualche errore di troppo nelle ultime partite.

Qualora il Diavolo, dunque, tornasse in Champions League a distanza di sette anni dall'ultima volta, destinerebbe parte dei proventi della qualificazione al riscatto di Tomori. In caso contrario, invece, l'affare si complicherebbe per due motivi. Da un lato, il Milan dovrebbe fare delle valutazioni economiche più 'stringenti' e meno impegnative per le proprie casse.

Dall'altro, invece, ci sarebbe la volontà di Tomori. Il quale, a quel punto, si troverebbe a scegliere tra un club ancora fuori dall'Europa e che conta ed uno, al contrario, che in questa stagione si sta giocando il trofeo in finale contro il Manchester City. Problema, questo, che Tomori non avrebbe con un Diavolo al top.