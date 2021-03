Calciomercato Milan – Romagnoli, il rinnovo è un caso diplomatico | News

Calciomercato Milan: ci sarà il rinnovo di Romagnoli?

Alessio Romagnoli, classe 1995, potrebbe essere il sacrificato del Milan nel prossimo calciomercato estivo. Lo ha spiegato ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Si è evidenziato come il difensore centrale e capitano rossonero, dopo aver perso il posto in squadra in favore di Fikayo Tomori, potrebbe essere ceduto proprio per finanziare il riscatto del canadese naturalizzato inglese.

Romagnoli, giunto al Milan nell’estate 2015 dalla Roma in cambio di 25 milioni di euro più il 30% dell’eccedenza sull’eventuale rivendita, ha giocato finora 217 partite con il Diavolo tra Serie A e coppe varie, segnando 9 gol. ‘Degradato’ alla vigilia della trasferta proprio in casa della Roma, ha perso le credenziali da leader della difesa rossonera.

Questo perché il suo percorso di crescita, che sembrava ben avviato, ha subito un pericoloso rallentamento nelle ultime stagioni ed il numero 13 rossonero è finito nel mirino della critica. Paolo Maldini ha ammesso come Romagnoli ci sia rimasto male per l’esclusione di domenica. Il turnover, probabilmente, lo riporterà in formazione più di qualche volta e non si registra alcuna rottura con il tecnico Stefano Pioli e con la squadra.

Ma adesso ci si interroga sull’eventualità o meno di rinnovargli il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2022. I negoziati, infatti, sono tutt’altro che semplici. Già ora Romagnoli guadagna 3,5 milioni di euro netti a stagione e, a 26 anni, ritiene di doverne prendere 6. Anche lui, come Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma (altro elemento con cui si sta trattando il rinnovo), è assistito da Mino Raiola. Mentre per Gigio, però, il Milan farà ogni sforzo possibile per tenerlo, una conferma di Romagnoli, secondo la ‘rosea‘, appare più sfumata nei piani societari.

La sensazione, dunque, è che il Milan vaglierebbe, nel calciomercato estivo, un’offerta per cedere Romagnoli. Vista la scadenza ravvicinata del suo contratto con il Diavolo, potrebbe ‘accontentarsi’ di 20 milioni di euro. Ma potrebbe anche valutare l’idea di inserirlo in una trattativa di scambio. Questo finale di stagione sarà importante per capire che piega prenderà la situazione. Si rischia un caso diplomatico che farebbe male a tutti. Si complica il rinnovo di Donnarumma: ecco chi può sostituirlo al Milan >>>