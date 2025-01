Nel Milan, che di per sé è un club attrattivo, ha cominciato la carriera da calciatore, frequentando tutto il settore giovanile per poi trasferirsi a Venezia . Mentre la Roma lo intriga per la grande disponibilità agli investimenti dei Friedkin e anche per la possibilità di sposare un piano di rilancio pluriennale in compagnia di Claudio Ranieri .

E quello di Sartori, tanto per i rossoneri quanto per i giallorossi, sarebbe in pole position per subentrare, nell'incarico, a Geoffrey Moncada (anch'egli in scadenza di contratto) e Florent Ghisolfi. Per il 'Corriere dello Sport', per la Roma c'è anche l'idea di prendere Sean Sogliano dall'Hellas Verona. LEGGI ANCHE: Sfuma il trasferimento di Okafor dal Milan al Lipsia: ecco perché l’affare non si farà >>>