Calciomercato Milan – Rodríguez, secondo giorno di visite con il Torino

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dalla redazione di ‘TuttoMercatoWeb‘, Ricardo Rodríguez, classe 1992, terzino sinistro svizzero del Milan, sta svolgendo il secondo giorno di visite mediche con il Torino.

Test medici in corso al centro di Medicina dello Sport all’interno dello ‘Stadio Olimpico – Grande Torino‘. Ricardo Rodríguez, come noto, si trasferirà presto, ufficialmente, dai rossoneri di Stefano Pioli ai granata di Marco Giampaolo per 3 milioni di euro più bonus.

UN ALTRO CALCIATORE ROSSONERO PIACE AL TORINO, MA C’È UNA CONCORRENTE PERICOLOSA >>>