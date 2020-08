Calciomercato Milan – Krunic in uscita: su di lui Torino e Friburgo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, ad appena un anno dal suo arrivo in rossonero Rade Krunic potrebbe lasciare il Milan.

Il centrocampista bosniaco, classe 1993, costato 8 milioni di euro al Milan, che lo aveva prelevato dall’Empoli, ha trovato poco spazio nella sua prima annata con i colori del Diavolo e potrebbe, dunque, essere ceduto in questa sessione di calciomercato.

Krunic, per il quotidiano romano, ha ricevuto parecchie richieste. Offerte che la società rossonera sta valutando proprio in queste ore. La scorsa settimana ha fatto un sondaggio il Torino, laddove Marco Giampaolo lo accoglierebbe a braccia aperte in granata.

C'è, però, anche un interesse, molto concreto, del Friburgo di Christian Streich, compagine della Bundesliga tedesca, come si apprende da fonti bosniache vicine al numero 33 del Milan. Dove sarà, dunque, il futuro di Krunic? Italia o Germania?