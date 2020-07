Calciomercato Milan – Roca, pista caldissima: ecco a quanto si può chiudere

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Mancano ancora due partite alla fine del campionato, ma il Milan sta già pensando al futuro. In tal senso occhio alla trattativa con l’Espanyol per i centrocampista Marc Roca (leggi qui per la scheda sul giocatore). Secondo quanto riferisce ‘Sport Mediaset’ la pista per lo spagnolo è caldissima, con i rossoneri che potrebbero chiudere il suo acquisto per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Un prezzo possibile a causa della retrocessione dell’Espanyol in Seconda Divisione.

