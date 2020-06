CALCIOMERCATO – Piace Marc Roca: la sua scheda / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Per il Milan è assolutamente incedibile, ma nel caso in cui arrivasse seriamente un’offerta da 50 milioni di un top club, sarebbe difficile rifiutare e soprattutto convincere Ismaël Bennacer a restare in rossonero.

Ecco perché, per non farsi trovare impreparato, intanto il Milan inizia a cercare eventuali sostituti. Il primo nome è quello di Marc Roca, regista dell’Espanyol. Classe 1996, si è distinto in Liga e per costi ed età rientra perfettamente nei parametri di Elliott.

Può andare via per 16 milioni, quasi quanto era stato pagato proprio Bennacer, che però porterebbe un’enorme plusvalenza. Nella video news scopriamo di più su Roca. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

